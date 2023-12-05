Иранское частное информационное агентство Tasnim заявило, что Раиси планирует в четверг, 7 декабря, вместе с делегацией приехать в столицу Российской Федерации, информирует «НБН».

По информацию издания, глава Ирана посетит Москву по приглашению президента-агрессора Владимира Путина, где встретится с ним для обсуждения ряда вопросов.

Известно, что во время переговоров политики обсудят тему отношений между странами, в частности, экономическое сотрудничество, международные, региональные события, особенно войну на Ближнем Востоке и вопрос Палестины.

Позже представитель Администрации президента государства-террориста Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль проведет переговоры с иранским руководством, не раскрывая повестку встречи.

Напомним, что в октябре Москву посетили представители палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС и замглавы Министерства иностранных дел Ирана.