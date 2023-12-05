Как пишет «НБН«, об этом сказано в материале издания Politico.

«Мишель, отправившийся в Китай на первый с 2019 года личный саммит ЕС-Китай, намерен вернутся в Брюссель с целью продолжить переговоры с лидерами касаемо дальнейших действий», — сказано в материале.

Кроме того, в статье сказано, что в своем вчерашнем письме Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня ближайшего саммита Европейского совета.

«Призываю вас со всем уважением не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, так как очевидное отсутствие консенсуса обязательно приведет к провалу», — написал Орбан.

Известно, что лояльный к РФ премьер Венгрии категорически не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС после одобрения Европейской комиссией начала переговоров о членстве в ноябре. Также он намерен ветировать запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

С учетом этого Мишель вынужден вернуться из китайской столицы после первого дня встреч в четверг – частично в связи с отсутствием защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы поговорить с руководителями стран ЕС без подслушивания Китая.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Макрон пригласил Орбана в Париж.