Как информирует «НБН», СМИ со ссылкой на трансляцию выступления Байдена пишут, что глава Белого дома призвал Конгресс одобрить пакет дополнительной помощи для Украины.

Дословно из заявления Байдена:

Конгрессу нужно утвердить дополнительное финансирование для Украинского государства. Меня просто шокирует, что мы дошли до такого времени и республиканцы отказываются его утверждать.

Он также напомнил, что солдаты РФ продолжают осуществлять военные преступления на территории Украины, а украинцы защищаются почти два года. И в Штатах должны быть горды тем, что помогают Киеву добиваться успеха.

Также Байден отметил, что он в онлайн-формате сегодня встречался с лидерами G7. На этой встрече также была обсуждена готовность продолжать поддерживать Украину.

Лично я не готов отказаться от этого, да и народ Америки тоже. Если Путин захватит Украину, он не остановится только на этом, — подчеркнул Байден.

Согласно мнению американского лидера, президент России в таком случае продолжит свою атаку и нападет на одну из стран НАТО. А в таком случае власти США увидят то, чего точно не хотят видеть – войну американцев с россиянами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США объявили об очередной поддержке Украины.