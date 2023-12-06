Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом стало известно из сообщения госсекретаря США Энтони Блинкена.

Уже вскоре в Пентагоне опубликовали подробный перечень того вооружения, которая в этот раз получит Украина.

Так, в частности, туда вошли ракеты АІМ-9М и АІМ-7 для ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды 105-го и 155-го калибров, высокоскоростные, противорадарные ракеты HARM, ракеты против танков с оптическим отслеживанием ТОW и системы против танков «Джавелин», а также АТ-4.

Помимо прочего, в перечне также есть четыре миллиона боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования, боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запчасти, техобслуживание и некоторое другое оборудование воспомогательного характера.

Также Блинкен добавил:

В случае, если Конгрессом не будет одобрен запрос президента на дополнительное финансирование нацбезопасности, то это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украинскому государству.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ.