Как информирует «НБН», об этом сообщают российские ТГ-каналы, а также руководитель Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.

Как известно, грузовой самолет Ту-204 загорелся во время вылета из российского города Улан-Уде, что в Бурятии.

Цыденов написал сообщение следующего характера:

В аэропорту Байкал во время взлета грузового самолета Ту-204 авиакомпании Авиастар-ТУ загорелся двигатель. В итоге самолету удалось совершить посадку. Пострадавших нет.

В это же время российские и украинские ТГ-каналы, а также ресурсы в социальной сети Х опубликовали видео инцидента.

Вантажний Ту-204 загорівся під час зльоту в Улан-Уде: горів двигун, літак був змушений скинути паливо, але зміг сісти, заявив глава Бурятії. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/W7sk8o94N2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2023

Согласно данным СМИ, самолет должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу, что в Китае. Но спустя несколько минут после взлета у борта Ту-204 начал гореть левый двигатель. Пилоты, после того, как доложили в аэропорт об инциденте, сбросили топливо, а потом начали посадку. В итоге воздушное судно благополучно приземлилось.

Вантажний Ту-204 загорівся під час зльоту в Улан-Уде: горів двигун, літак був змушений скинути паливо, але зміг сісти, заявив глава Бурятії. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/W7sk8o94N2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2023

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько самолетов потеряла Россия с начала полномасштабной войны в Украине.