Как информирует «НБН», об этом сообщают российские ТГ-каналы, а также руководитель Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.
Как известно, грузовой самолет Ту-204 загорелся во время вылета из российского города Улан-Уде, что в Бурятии.
Цыденов написал сообщение следующего характера:
В аэропорту Байкал во время взлета грузового самолета Ту-204 авиакомпании Авиастар-ТУ загорелся двигатель. В итоге самолету удалось совершить посадку. Пострадавших нет.
В это же время российские и украинские ТГ-каналы, а также ресурсы в социальной сети Х опубликовали видео инцидента.
Согласно данным СМИ, самолет должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу, что в Китае. Но спустя несколько минут после взлета у борта Ту-204 начал гореть левый двигатель. Пилоты, после того, как доложили в аэропорт об инциденте, сбросили топливо, а потом начали посадку. В итоге воздушное судно благополучно приземлилось.
Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько самолетов потеряла Россия с начала полномасштабной войны в Украине.