Террорист в интервью изданию Baza заявил, что кремлевский режим чувствует свое шаткое положение. Гиркин убежден, что спусковым крючком для его ареста стала внутренняя и внешняя нестабильность государства, информирует «НБН».

По словам экс-офицера ФСБ РФ, его взяли под стражу через месяц после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер». Военный преступник признался, что его пугает перспективна «амнистии» подобно гибели олигарха, вместо уголовного наказания.

Также бывший «министр обороны ДНР» отметил, что после вынесения приговора в мире не будет места, где его бы признали законопослушным гражданином. Гиркин напомнил, что на Западе его признали террористом после приговора суда в Гааге, а в России его «ожидает слава экстремиста».

Напомним, что в ноябре Гиркин в СИЗО написал письмо, в котором проанализировал положение войск Путина на фронте в Украине. Он заявил, что «вторая армия мира» уже к весне станет менее способной к наступлениям.