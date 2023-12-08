В своем Telegram-канале бывший лидер россиян заявил, что американский президент якобы «примитивно шантажирует» конгрессменов, пугая их войной с Россией в случае отказа предоставлять помощь Украине. Скандальный политик отметил, что якобы во все времена главы США так «выколачивали доллары» из законодателей, информирует «НБН».

По словам соратника Путина, Байден «агрессивно и нагло» выбил огромное финансирование для «второстепенного государства», которое «находится на стадии распада». Медведев обвинил Украину в том, что она якобы подкупила главу Белого дома, чтобы Вашингтон предоставлял ей помощь.

Также экс-президент России считает, что сейчас наиболее реальна угроза прямого столкновения его страны с Альянсом, которое может перерасти в Третью мировую войну.

Замглавы Совбеза РФ не сомневается, что Украина получит помощь от Америки, чтобы Зеленский якобы смог «продолжить бизнес на войне».

Напомним, ранее Медведев заявил, что Кремль толкают к Третьей мировой войне после призыва в Бундестаге передать Украине крылатые ракеты Taurus.