В четверг, 7 декабря, представитель Администрации Байдена ответил на вопрос представителей СМИ о том, не пора ли Киеву задуматься о диалоге с Москвой, учитывая, что Конгресс США не принял законопроект о военной помощи Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Американский чиновник сообщил журналистам, что они будут недовольны его ответом. Кирби заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен определять, когда и как закончится война. Кроме того, президент решает, на каких условиях он согласен сесть за стол переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Представитель Белого дома добавил, что для Украины остается угроза массированного присутствия вооруженных сил государства-террориста. Спикер Совета нацбезопасности США уточнил, что российские захватчики не намерены всю зиму сидеть на оборонных позициях.

Ранее глава Украины рассказал, давит ли Запад на Киев относительно переговорного процесса с россиянами.