Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщает, что еще в ноябре прошлого года Лавров принял решение об увольнении. Следующую попытку уйти из МИД он предпринял в апреле, однако глава РФ не отпустил его, информирует «НБН».

Источники из окружения дипломата сообщают, что в прошлом месяце у министра случался сердечный приступ, после которого он принял твердое решение подать в отставку после президентских выборов в 2024 году.

Собеседник среди российских дипломатов заявил, что Лавров недавно подтвердил этот инсайд, выдав слова, которые говорят люди, решившие оставить свой пост.

«Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — заявил путинский министр.

Другой источник из окружения главы внешнеполитического ведомства РФ рассказал, что Лавров хотел бы уйти в ближайшее время, но понимает, что до выборов президента ему это не удастся. Поэтому дипломат рассчитывает подать в отставку после голосования.

Сообщаются, что глава Кремля слышал о намерении министра уволиться, однако никаких решений по этому поводу еще не принял.

Напомним, что недавняя поездка Лаврова в Скопье на встречу ОБСЕ сопровождалась рядом скандалов. Во время выступления министр призывал оставить его в покое, часть глав МИД стран организации демонстративно покинула зал, чтобы не слушать речь соратника Путина. Позже дипломат спрогнозировал «развал» ОБСЕ и оскорбил журналистку.