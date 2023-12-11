В аналитическом материале ISW отмечается, что в очередном интервью спикер внешнеполитического ведомства РФ пожаловалась на то, что западные страны «накачивают» Украину оружием. Захарова заявила, что «всеобъемлющее и справедливое урегулирование» возможно лишь в случае передачи Киевом временно захваченных территорий России, информирует «НБН».

Также официальный представитель МИД государства-террориста вновь выдала абсурдные объяснения вторжению путинских войск в Украину – «демилитаризация, денацификация» и «обеспечение прав русскоязычных граждан».

Американские аналитики считают, что заявления подчиненной Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль не изменил свои первоначальные цели так называемой «СВО». Москва не намерена прекращать свою вооруженную агрессию в соседней стране и до сих пор верит, что Киев примет капитуляцию и выполнит ее территориальные требования.

Также эксперты отметили, что российская сторона не намерена добросовестно вести диалог с Украиной, а хочет переговоры на своих условиях, что приравнивается к капитуляции Киева и Запада.

Напомним, президент-агрессор Владимир Путин увеличил штат ВС РФ. В ISW объяснили соответствующий указ диктатора.