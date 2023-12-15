Представитель Белого дома во время брифинга заявил, что вчера глава Кремля в очередной раз подтвердил свои захватнические планы на Украину. Он выразил надежду на то, что республиканцы Палаты представителей, которые блокируют выделение помощи Киеву, услышали громкое и четкое послание диктатора, информирует «НБН».

«Мы все знаем, что это значит», – отметил американский чиновник.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности обратил внимание на то, что на второй год полномасштабного вторжения Путин заявил, что он не намерен прекращать свою агрессию в отношении соседней страны и война закончится только тогда, «когда цели РФ будут достигнуты».

Представитель Вашингтона считает, что во время «прямой линии» военный преступник удвоил свою цель захватить соседнее государство и покорить его народ.

Он отметил, что пока у Конгресса будут рождественские каникулы, украинцы продолжат борьбу с оккупантами, поэтому помощь от США им нужна прямо сейчас, а не после праздников. Кирби добавил, что глава Кремля не единственный, кто наблюдает за происходящим.

Напомним, Путин сделал «прогноз» относительно военной поддержки Украины западными странами.