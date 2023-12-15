Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении лидера демократов в Сенате США Чака Шумера в социальной сети Х.

Так, в своем посте еще один политик-демократ Кори Букер поведал:

По всем ожиданиям, после заседания фракции мы вернемся на следующей неделе и сделаем попытку завершить это дело. Весьма надеюсь, что голосовать будет за что.

Насколько известно, американский Сенат должен был уйти на каникулы еще сегодня, четырнадцатого декабря Но лидер демократов Чак Шумер собрал заседание фракции и сообщил, что переговоры о границе, которые препятствуют выделению более 60 миллиардов нового финансирования продвигаются весьма быстро, чтобы продолжить работу и проголосовать до каникул.

Напомним, ранее мы уже писали об ультиматуме от республиканцев Байдену для принятия решения по Украине.