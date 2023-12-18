Британское издание Financial Times, ссылаясь на дипломатов из Европейского Союза, сообщило, что Венгрия в организации может лишиться права голоса. Лидеры ЕС рассматривают возможность применить в отношении Будапешта статью 7 договора о ЕС от 2007 года, информирует «НБН».

Собеседники издания рассказали, что европейские лидеры хотят заставить венгерского премьер-министра осознать полную цену изоляции, после того, как он единственный заблокировал выделение от организации финансовой помощи Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

Журналисты пишут, что ветирование Орбаном 50 миллиардов евро для Украины от Евросоюза стало высшей точкой эскалации враждебно настроенного в этом вопросе скандального политика.

По этой причине в ЕС хотят применить в отношении представителя Будапешта статью 7 договора организации от 2007 года, которая позволит лишить венгерское руководство права голоса в связи с нарушением им европейского законодательства.

Напомним, после саммита ЕС Орбан пригрозил, что в будущем может заблокировать вступление Украины в организацию.