Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bloomberg.

В своем письме, направленном руководителям Конгресса США, представитель Пентагона отметил, что Министерство обороны США в настоящее время тратит последние 1,07 миллиарда долларов США на закупку нового вооружения и техники, которые заменят снятые с вооружения и отправленные в Украину.

Дословно из заявления представителя Пентагона:

После того, как эти средства будут использованы, Минобороны исчерпает свое финансирование, доступное нам для предоставления помощи по безопасности Украине.

В это же время Он подчеркнул, что в случае отсутствия решения Конгресса США относительно дополнительного финансирования, Министерство обороны сможет профинансировать замещение еще одного пакета военной помощи до тридцатого декабря.

Согласно его словам, последний пакет был одобрен и объявлен в США двенадцатого декабря.

Он уточнил, что в случае отсутствия решения Конгресса США о дополнительном финансировании Минобороны сможет профинансировать замещение еще одного пакета военной помощи до 30 декабря.

Последний такой пакет, напомним, США объявили 12 декабря, его сумма составляла 200 миллионов долларов.