В субботу, 16 декабря, во время митинга в Нью-Гэмпшире 45-й президент США резко высказался об иммигрантах в его стране. По словам одиозного политика, которому предъявлено 91 уголовное обвинение, такие люди «отравляют кровь» Америки, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatiс.

Трамп отметил, что иммигранты «отравляют психиатрические учреждения и тюрьмы не только в Южной Америке, но и во всем мире». Бывший глава Белого дома уточнил, что нежелательные, по его мнению, люди, приезжают в США из разных уголков планеты, в частности из Африки и Азии.

Отметим, что ранее экс-глава Америки уже употреблял выражение «отравленная кровь». Байден заявлял, что его оппонент использует фразы нацисткой Германии.

Инцидент, который произошел в субботу, также не оставили без внимания в Белом доме. Заместитель пресс-секретаря главы государства Эндрю Бейтс заявил, что Трамп подражает риторике фашистов, что является атакой на демократию, права и безопасность американских граждан.

Напомним, в ноябре Трамп оскандалился предвыборным видео. В ролике экс-президент Америки хвастался «дружбой» с российским и северокорейским диктаторами.