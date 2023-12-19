Как информирует «НБН», об этом стало известно из обнародованной мониторинговой группой «Беларускі Гаюн» информации.

Так, данные, снятые при помощи спутников, снимки, они указывают на то, что на протяжении минувшего месяца было зафиксировано уменьшение количества автотранспортных средств в северной части лагеря «вагнеровцев».

В публикации мониторинговой группы отмечается следующее:

Весомое уменьшение техники было отмечено и за период с тринадцатого по восемнадцатое декабря. Согласно имеющимся у нас данным, на ноябрь – декабрь численность техники в лагере могла уменьшиться на тридцать процентов.

В «Беларускі Гаюн» весьма акцентировали внимание на том, что в обзоре за октябрь озвучивалось предположение, что в связи с нехваткой автомобилей у оккупантов РФ в Украине можно ожидать сокращения техники в беларусском лагере боевиков ЧВК «Вагнер».

В настоящее время эксперты отмечают, что это действительно могло произойти.

Если посмотреть на начало октября, там было порядка 1040 автомобилей, преимущественно легковых, а также автобусов и т.д.

Напомним, ранее эта мониторинговая группа сообщала о том, что РФ перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие.