Во время выступления на коллегии оборонного ведомства РФ глава государства обвинил Запад в том, что тот якобы продолжает реализацию своей стратегии сдерживания России и не отказывается от агрессивных целей на Украину.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Диктатор пожаловался, что страны-союзники передают Киеву оружие и данные разведки в режиме реального времени. Глава Кремля заявил, что, учитывая такие действия Запада, Москва не будет отказываться от своих целей так называемой «СВО».

В свою очередь глава Минобороны РФ отчитался, что оккупанты якобы выполнили все поставленные на 2023 год задачи. Также министр подчеркнул, что войска страны-агрессора в следующем году продолжат наступление на Украину.

Ранее американские аналитики прокомментировали заявления кремлевского диктатора о «нежелании» России воевать с Альянсом.