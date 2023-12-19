Во время выступления на заседании коллегии оборонного ведомства государства-террориста глава Кремля заявил, что «единственным гарантом» суверенитета и территориальной целостности Украины якобы всегда выступала Россия, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Диктатор отметил, что его страна, когда создавала Советский Союз, якобы передала Украине российские исторические территории вместе с населением, а также вкладывала в эти земли огромный потенциал и ресурсы.

В очередной раз лидер россиян заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин после Второй мировой войны якобы «подарил» украинцам западные территории, которые отобрал у Польши, Румынии и Венгрии.

Путин отметил, что государства, которые потеряли свои земли, намерены их вернуть, а население этих регионов, хочет вернуться на свою «историческую родину».

Также во время заседания глава Кремля заявил, что РФ не откажется от своих целей так называемой «СВО». В то же время руководитель оборонного ведомства Сергей Шойгу похвастался «выполнением» всех военных целей Москвы, поставленных на 2023 год.