Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дословно из заявления высокопоставленного китайского чиновника:

Китай в украинском вопросе всегда стоит на стороне мира и справедливости.

Он также подчеркнул, что КНР решительно выступает против того, что профильное украинское ведомство добавило компанию из Китая в список спонсоров войны.

Напоследок он заявил:

Мы просим Украинское государство незамедлительно исправить свою ошибку и устранить негативный эффект от этого.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина ввела санкции против популярной китайской интернет-компании.