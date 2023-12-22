Скандальный американский политик нелепо оправдался за свои резкие высказывания об иммигрантах в США. Трамп в очередной раз повторил, что такие люди «уничтожают кровь» его страны и им не нравится, что он так выразился.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В то же время, 45-й президент США, комментируя сравнения его с Гитлером, заявил, что он никогда не читал Mein Kampf – книгу-манифест диктатора нацистской Германии.

При этом скандальный политик снова выразил недовольство тем, что в Америку приезжают люди со всего мира, которые, по его словам, могут быть здоровыми, могут быть очень нездоровыми, могут принести болезни, которые распространятся в США. Также Трамп выразил уверенность в том, что иммигранты приносят преступность в его страну.

Напомним, бывшая советница Белого дома рассказала об ожиданиях кремлевского диктатора Владимира Путина от президентских выборов в США. Она объяснила, почему военный преступник хочет возвращения Трампа к власти.