Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой идет речь о том, что глава Кремля посылает Западу сигналы о готовности РФ прекратить ведение огня в Украине, информирует «НБН».

Аналитики ISW, комментируя материал журналистов в своем отчете, напомнили, что лидер россиян серьезно не заинтересован в завершении войны, кроме как после полной победы его страны. Подобными заявлениями Путин хочет перенаправить внимание Запада на гипотетический переговорный процесс с Киевом.

Эксперты объяснили, что таким образом Путин пытается создать препятствия для получения Украиной военной помощи от государств-союзников перед контрнаступлением в весенне-летний период.

В Институте изучения войны допускают, что Москва использует скрытые каналы, чтобы достичь поставленной цели на фоне дебатов в западных странах относительно продолжения поддержки Украины.

Напомним, американские аналитики объяснили, чем грозит Украине прекращение военной помощи со стороны партнеров.