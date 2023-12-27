Премьер-министр Саксонии считает, что Берлин не только должен предоставлять Украине военную помощь, но также вместе с другими союзниками влиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

В то же время Кречмер считает, что Киев должен смириться с временной потерей территорий, которые, по его словам, так и не стали российскими. По словам немецкого политика, «как и в других больших войнах настало время для финального решения».

Глава правительства немецкой земли Саксония считает, что Берлин должен сделать разворот в политике относительно РФ. Кречмер считает, что идея ослабления страны-агрессора в военной, экономической и политической сферах, чтобы она больше не несла угрозу Европе – «видение из 19 века». Политик убежден, что это якобы закладывает основу для новых конфликтов.

Напомним, что ранее премьер-министр Саксонии хвалил канцлера ФРГ Олафа Шольца за затягивание передачи крылатых ракет Taurus Киеву и призывал «заморозить» войну в Украине.