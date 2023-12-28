Свои абсурдные заявления о развязанной РФ войне в Украине бывший глава страны-агрессора традиционно выдал в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Медведев заявил, что так называемая «спецоперация» будет продолжаться и ее целями остаются «демилитаризация» ВСУ, «смещение бандеровского режима» и отказ Киева от «идеологии неонацизма», которые якобы будут выполнены.

В очередной раз соратник кремлевского диктатора назвал «русскими» Киев, Одессу, Харьков, Днепр и другие временно захваченные украинские города. Замглавы Совбеза размечтался о том, что войска страны-агрессора вскоре «освободят» эти населенные пункты.

Также Медведев обвинил Киев в отказе от переговорного процесса с Москвой, отметив, что Кремль якобы никогда не отказывался от диалога. Экс-президент РФ считает, что переговоры «не ограничены во времени» и могут вестись до капитуляции Украины.

Ранее Медведев цинично высказался о словах американского лидера Джо Байдена о победе Украины в войне. Аналитики ISW рассказали, к какой риторике вернулся Кремль.