Генерал ВС Польши сообщил, что в результате падения обломков ракеты на территории его страны во время обстрелов Украины российскими войсками никто не пострадал. По словам военного, неизвестный объект, который двигался на большой скорости, заметили жители Люблинского воеводства.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Niezalezna.

По словам Полко, польскую границу могла пересечь как «заблудившаяся» ракета путинских оккупационных сил, так и украинских ЗРК, которые могли выйти из строя.

Генерал польской армии обвинил РФ в сознательном ведение огня по регионам Украины, которые граничат с его государством. Военный убежден, что такими провокациями оккупанты хотят дестабилизировать или спровоцировать его страну.

Ранее представитель Воздушных сил рассказал, как падение «неопознанного объекта» на польской территории поможет ускорить поставку систем ПВО нашей стране.