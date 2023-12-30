О том, что посреди дня этой субботы, в российском Белгороде прогремела серия мощнейших взрывов в самом центре города — у административных зданий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале местного губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, якобы украинская армия нанесла удар по центральной части Белгорода, попав в жилой сектор, и этому заявлению существенно противоречит видео, снятое очевидцами.

Кроме того, под аналогичным обстрелом оказалась территория поселка Уразово Валуйского городского округа этой же области — здесь снаряд угодил в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, а суммарно огнем повреждено не менее 20 частных домохозяйств и только 1 линия электропередачи.

Ранее мы писали о том, на какие военные объекты в государстве-террористе «прилетали» ударные БПЛА ночью 30-го декабря.