Во время встречи с раненными захватчиками в одном из госпиталей российской столицы военный преступник цинично заявил, что Украина якобы не является для него врагом, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

В то же время Путин опять пожаловался на западные элиты, которые хотят добиться стратегического поражения РФ на поле боя и якобы хотят уничтожить государственность его страны. При этом диктатор считает, что на Западе есть те, кто симпатизируют России.

Снова глава Кремля заявил, что хочет на можно скорее завершить войну против Украины, однако на условиях Москвы, подчеркнув, что государство-террорист не намерено сдавать свои позиции.

Также российский лидер вспомнил о недавних событиях в Белгороде назвав их «террористическим актом». Военный преступник обвинил Украину в нанесении ударов по мирному населению, цинично добавив, что оккупанты ответят на атаку якобы обстрелами военных объектов, а не гражданских лиц в соседней стране.

Ранее в ISW объяснили, почему Путин не стал делать акцент в своем новогоднем обращении на так называемой «СВО».