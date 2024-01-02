В последний день 2023 года в районе станицы Новотроицкая Ставропольского края упала ракета ВС РФ неустановленного типа. Местные жители засняли обломки вооружения. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал Russia no context, информирует «НБН».

В то же время местный губернатор Владимир Владимиров попытался объяснить громкие звуки, похожие на взрывы, которые слышали жители Ставрополя и других близлежащих населенных пунктов, уверяя, что причин для паники нет.

По словам путинского чиновника, люди якобы слышали звук, который издают военные самолеты ВС РФ при переходе на сверхзвук. Губернатор предупредил жителей Ставропольского края о том, что в течения дня они могут еще услышать подобные «хлопки».

В Сети предполагают, что на территории региона могла упасть или была сбита средствами ПВО страны-агрессора крылатая ракета Х-101 либо аэробаллистическая «Кинжал», которыми оккупанты атакуют Украину.

Напомним, что в прошлом году ракета Х-101 упала на территории Волгоградской области РФ во время обстрела Украины путинскими оккупационными силами.