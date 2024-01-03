Вчера утром на российское село упал авиационный боеприпас «второй армии мира». В оборонном ведомстве РФ оправдали масштабные разрушения в населенном пункте «внештатным сходом ракеты», информирует «НБН».

Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» предполагает, что удар оккупантов по селу не был случайностью. Источник в Генеральном штабе страны-агрессора сообщил, что пилоты 2 января во время массированной атаки на Украину четко отработали по целям. Собеседник допустил, что возможно летчикам дали неправильные координаты, однако в этом он на сто процентов не уверен.

Отметим, что падение авиационного боеприпаса на территории Воронежской области стал не единственным за последнее время. Ранее подобный инцидент произошел в Ставропольском крае 31 декабря. В Сети показали фотографии найденных обломков ракеты оккупантов.