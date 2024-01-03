В связи с массированными атаками РФ на Украину политик от партии «Христианско-демократический союз Германии» Норберт Реттген вновь раскритиковал правительство ФРГ на промедление с передачей Киеву дополнительных систем большой дальности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

В свою очередь Хебестрайт заявил, что статус поставок крылатых ракет Taurus Украине не изменился. Представитель правительства Германии подчеркнул, что Киеву не стоит рассчитывать на то, что Берлин быстро осуществит отправку этого оружия.

Отметим, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал западные государства передать Киеву ракеты большой дальности для уничтожения пусковых установок на российской территории, с помощью которых оккупанты наносят удары по Украине.

Как сообщалось, премьер немецкой земли Саксония призвал Украину временно отказаться от захваченных регионов ради перемирия с РФ. В МИД ответили на скандальные высказывания политика.