В четверг, 4 января, во время брифинга в Вашингтоне представитель Пентагона высказался о сообщениях журналистов относительно утилизации ATACMS США вместо того, чтобы передать Киеву эти дальнобойные ракеты, информирует «НБН».

По словам генерала, он видел соответствующие публикации в прессе. Представитель американского оборонного ведомства заявил, что материалы СМИ о намерении Вашингтона утилизировать установки и ракеты ATACMS неправдивы.

Отметим, издание Newsweek ранее писало, что власти Америки якобы намерены превратить в металлолом установки ATACMS и сотни ракет M39 и M39A1 с истекшим сроком годности, вместо того, чтобы отправить их украинским защитникам.

Как сообщалось, в правительстве ФРГ ответили на призывы к Берлину передать Украине Taurus. Политик ответил, изменилось ли что-то в вопросе предоставления этих крылатых ракет Киеву.