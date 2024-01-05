Представитель Вашингтона рассказал, что в Администрации президента США Джо Байдена считают приоритетными средства противовоздушной обороны в перечне вооружений для Украины, дополнительное финансирование которых должен одобрить Конгресс.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Координатор стратегических коммуникаций в Совета национальной безопасности США уточнил, что первыми в этом списке указаны системы ПВО. Получение Киевом этих комплексов и другого оружия, в котором нуждаются ВСУ, станет эффективным ответом на терроризм российских захватчиков.

Американский чиновник в очередной раз заявил, что Конгресс должен без промедлений должен одобрить запрос Администрации президента на выделение дополнительного финансирования для поддержки Украины.

Напомним, западные СМИ заявили, что Вашингтон намерен утилизировать ракеты ATACMS вместо того, чтобы отдать их ВСУ. В Пентагоне прокомментировали сообщения журналистов.