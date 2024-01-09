Как сообщают местные СМИ, к цистернам поезда, который принадлежит компании «Газпромтранс», были прикреплены взрывные устройства, что видно на кадрах с места инцидента.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Отметим, что «хлопок» на железной дороге в Нижнем Тагиле вызвал широкий резонанс в Российской Федерации. Пропагандистские медиа сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о подрыве взрывного устройства под одной из цистерн. Псевдожурналисты традиционно заявили, что в результате взрыва якобы никто не пострадал.

В то же время в Сети заговорили о диверсии в глубоком тылу страны-агрессора. В Администрации президента Российской Федерации «бавовну» никак не комментируют.

Напомним, в России нашли мертвым пропагандиста, который на протяжении прошлого года снимал сюжеты для прокремлевских медиа в «ЛДНР». Незадолго до смерти псевдожурналист выходил в эфир в Мариуполе, где заговорил о коррупции «властей» города в сфере строительства.