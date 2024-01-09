Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Европейской правды» со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от девятого января.

Это в очередной раз демонстрирует неэффективность российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. По всей вероятности, масштаб российского ответа, является показателем успеха, который был достигнут Вооруженными силами Украины в ходе ударов, четвертого января.

Помимо прочего в британской разведке добавили, что такие атаки, по всей видимости, «снизили осведомленность и покрытие российской противовоздушной обороны над АРК».

В разведке Соединенного Королевства считают, что ответом на все это стала серия ракетных атак России против Украинского государства, от восьмого января, когда агрессор, в том числе, ударил по Запорожью и Кривому Рогу.