Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение корреспондента Politico в социальной сети Х Лары Селигман, медики обнаружили у руководителя Минобороны США рак. Остин был прооперирован.

Согласно информации, которую озвучили медики, заболевание рака простаты у Ллойда Остина было обнаружено в начале декабря 2023-го. Уже двадцать второго декабря он прошел «минимальную инвазивную хирургическую процедуру для лечения рака под названием простатэктомия.

Первичное обследование Ллойда Остина выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Как следствие, его госпитализировали, а уже второго января было принято решение перевести его в реанимационное отделение для тщательного ухода, а также повышенного уровня наблюдения.

Насколько известно, американский лидер Байден, а также заместитель Остина узнали о госпитализации главы Пентагона только спустя три дня после этого. В то же врем я такая секретность противоречит обычной американской практике с президентом и другими чиновниками США и членами правительства.

Что интересно, сам Ллойд Остин седьмого января заявил, что он уже вылечился и с большим нетерпением ожидает возвращения в Пентагон.

Как известно, ранее Остиин заявлял, что Украина в ближайшие годы будет способна отразить агрессию России.