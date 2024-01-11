Как информирует «НБН», информацию об этом распространили множество российских ТГ-каналов, в том числе и ASTRA, публикуя при этом кадры самого пожара.

Из обнародованного сообщения стало понятно, что ЧП произошло в городе Шали. Там дотла выгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. При этом ресурс отмечает, что здание сгорело абсолютно со всеми документами. Транспортные средства, которые стояли припаркованы возле штаба, также пострадали.

По состоянию на текущий момент официальных данных от МСЧ Чеченской республики нет.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о двух масштабных пожарах, которые произошли в одну ночь — это пожар в Подмосковье и в самой Москве.