В аналитическом материале ISW отмечается, что Кремль продолжает использовать мифы о Второй мировой войне, которой в РФ называют Великой Отечественной, для подготовки россиян к затяжной войне против соседней страны, информирует «НБН».

Эксперты считают, что руководство страны-агрессора таким образом пытается оправдать нападение на Украину, а также убедить общество в том, что РФ якобы благодаря превосходству в живой силе и технике «сметет» врагов, как это сделала Красная армия с нацистской Германией.

Американские аналитики обратили внимание на недавнее интервью главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в котором он заявил, что даже в победные 1944 и 1945 годы войска СССР сталкивались с трудностями. Проводя аналогии со Второй мировой войной, путинский чиновник отметил, что сейчас РФ якобы находится «где-то в декабре 1943 года и движется в 1944-й».

Политик напомнил, что летом 1943 года Красная армия одержала победу в Курской битве и уже зимой 1943 года достигла берегов Днепра и Киева. Он сравнил неудачное контрнаступление ВСУ летом прошлого года на Запорожье с потерями нацистских войск в 1943 году.

В Институте изучения войны отмечают, что такие аналогии представителя Кремля бессмысленны, поскольку путинские войска за последние месяцы не добились успехов, как советские войска за месяцы до выхода к украинской столице зимой 1943 года.

Также Картополов заявил, что захватчики будут воевать до тех пор, пока не установят «знамя над Рейхстагом». То есть чиновник дал понять россиянам, что боевые действия против Украины будут длительными.

Ранее эксперты ISW объяснили «исторические» высказывания Путина об Украине.