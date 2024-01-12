Традиционно Медведев устроил истерику в своем Telegram-канале. Бывшему лидеру россиян не понравилось, что глава британского правительства прибыл в Киев, чтобы подписать с лидером украинцев Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, информирует «НБН».

Замглавы Совета безопасности РФ поинтересовался, как бы Запад отнесся к тому, что делегация Сунака попала под удар кассетными боеприпасами в центре украинской столицы, как это случилось с российским Белгородом, где якобы целились в мирных жителей.

Соратник кремлевского диктатора назвал британцев «наглыми» и «извечными врагами» россиян. Скандальный политик добавил, что размещение «официального воинского контингента» Соединенного Королевства на территории Украины якобы будет означать, что Лондон объявил войну государству-террористу.

Напомним, что во время визита в Киев Сунак объявил о предоставлении Киеву военной помощи от Великобритании на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. СМИ рассказали, какое оружие получит Украина.