Как информирует «НБН», о происшествии, в частности, сообщил российский ТГ-канал ASTRA. Также ресурс обнародовал видео последствий падения российской ракеты на территории РФ.

В результате инцидента местные власти перекрыли дорогу в районе падения ракеты РФ. В частности, глава Павловского района, как отмечает паблик, Роман Парахин сделал заявление о том, что участок был временно перекрыт для возможности правоохранителям провести специальные мероприятия. При этом никакой другой информации он не предоставил.

На время публикации данного материала российскими ресурсами никакой официальной информации от властей страны по данному поводу не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия в ночь на 13 января обстреляла Сумскую область.