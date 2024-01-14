Как информирует «НБН», Национальная метеорологическая служба проинформировала, что четырнадцатого января возле исландского города Гриндавик началось новое извержение вулкана.

Согласно информации, которую обнародовали сейсмологи, в ночное время, а точнее в 03:00, по местному времени из Гриндавика была объявлена эвакуация местного населения.

Сделанные из вертолетов службы береговой охраны фотоснимки показывают, что выбросы лавы происходят рядом с городской застройкой.

Насколько известно, меньше месяца тому назад, восемнадцатого декабря 2023 года, произошло предыдущее извержение возле Гриндавика.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ученые спрогнозировали извержение самого большого на земле вулкана.