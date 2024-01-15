Представители российских СМИ попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать обсуждения инициатив в Давосе по завершению войны в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Представитель Кремля заявил, что Москва не раз давала оценку этому процессу. Спикер Путина считает, что обсуждение украинской Формулы мира в Давосе – это «разговор ради разговора», отметив, что страна-агрессор не участвует в этом мероприятии.

Песков подчеркнул, что без присутствия российской стороны на этих переговорах якобы никакого конкретного результата участники встречи не достигнут.

В то же время глава Офиса Зеленского Андрей Ермак на встрече с представителями СМИ в Давосе сообщил, что Украина завершила презентацию всех 10 пунктов Формулы мира, которые станут основой совместного плана более 80 стран и международных организаций для завершения войны.

Напомним, в ОПУ рассказали, с какими странами Украина обсуждает подписание соглашений в сфере безопасности.