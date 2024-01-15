Издание Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера под названием «Оборона Альянса 2025», сообщило, что страны НАТО готовятся к возможной войне с Российской Федерацией летом следующего года, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, в документе Минобороны Германии месяц за месяцем описываются действия Запада и РФ, в частности отмечается, что Кремль намерен мобилизовать как минимум 200 000 россиян в армию Путина. В свою очередь к 2025 году на восточном фланге НАТО Альянс разместит несколько тысяч своих солдат.

На публикацию в западном СМИ отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Представитель внешнеполитического ведомства России навала издание Bild «инфопомойкой», а информацию о секретном плане ФРГ – «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».

Официальный представитель министерства добавила, что аналитическую часть сценария войны России с НАТО Минобороны Германии якобы могла предоставить министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Ранее экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, от каких иллюзий относительно войны нужно избавиться странам Альянса.