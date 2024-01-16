В интервью британскому изданию The Times премьер Эстонии выразила уверенность в том, что РФ в ближайшие годы может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО, информирует «НБН».

Политик считает, что в случае «замораживания» боевых действий на украинской территории у Альянса есть три-пять лет на подготовку к возможной военной агрессии россиян против стран организации.

Каллас объяснила, что государству-террористу нужно сделать перерыв, чтобы собрать силы и ресурсы, отметив, что «слабость провоцирует агрессоров». Глава эстонского правительства убеждена, что по этой причине Запад должен объединить усилия и передать ВСУ как можно больше оружия, чтобы защитники нанесли «решающий удар» по врагу и лишили Кремль возможности угрожать другим государствам.

Премьер-министр отметила, что в НАТО также должны уделить внимание стратегии сдерживания агрессивной страны по образцу времен холодной войны. Политик предложила членам Альянса увеличить расходы на оборону каждого государства минимум до 2,5% ВВП.

Ранее экс-заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, в каких иллюзиях живут лидеры НАТО относительно войны с РФ.