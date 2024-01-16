Как информирует «НБН», в частности, Столтенберг, на своей странице в социальной сети Х написал, что сейчас Украина ближе к НАТО, как никогда ранее.

Дословно из заявления, которое озвучил Столтенберг:

Приятно начать день в Давосе со встречи с президентом Украины Зеленским. Хотелось бы сказать, что несмотря на всю серьезную ситуацию на поле боя, есть основания для оптимизма: Украинское государство сохраняет свою независимость, а украинцы, избрав Запад, отбросили Россию. И Украине теперь ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

Напомним, ранее в Воздушных силах Украины отреагировали на слова Столтенберга относительно слабого влияния F-16 на ход войны.