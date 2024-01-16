После победы на республиканских праймериз в штате Айова бывший американский лидер снова пообещал быстро закончить войну в Украине. Скандальный политик заявил, что он «хорошо знает» главу Кремля и украинского президента, информирует «НБН».

Экс-глава Белого дома отметил, он «отлично ладит» с лидером россиян, что, по его мнению, «хорошо, а не плохо». Бывший президент США добавил, что ситуация в Украине ужасная и он собирается решить это очень быстро.

Трамп считает, что он очень хорошо знает главу Украины и президента-агрессора, поскольку у него якобы хорошие отношения с ними. Политик убежден, что он сможет привлечь Зеленского и Путина к переговорному процессу.

Ранее бывшая советница Белого дома объяснила, почему глава Кремля ожидает возвращения Трампа к власти в США.