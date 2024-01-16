Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российского «РБК» со ссылкой на собственные источники.

Насколько известно, комиссию в виде конфискации имущества предлагается распространять на действия, которые были совершены из корыстных побуждений в рамках статьи о «дискредитации армии», а также статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Согласно информации, обнародованной изданием, такие предложения получили одобрение всех силовых структур России.

А за преступления, которые направлены против государственной безопасности, предлагается также применять наказание в виде лишения специального, военного, или же почетного звания, классного чина или же государственных наград.

Насколько известно, за последние два года Следком России возбудил 273 уголовных дела по статье «о дискредитации армии РФ», что предусматривает собой наказание за несогласие с действиями оккупационных войск в Украине и публикацию любой информации об их преступлениях.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Варшаве оценили военный потенциал РФ.