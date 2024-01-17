В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», заявление об этом сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Дословно из заявления Буэно, который отвечал на вопрос о создании механизма поощрения украинских беженцев возвращаться домой:

На территории Европы пока что не размышляют над этим. Так как мы сосредоточены на неотложных потребностях войны и предоставлении людям убежища.

Согласно убеждению министра из Испании, при условии прекращения войны в обозримой перспективе беженцы из Украинского государства «сами захотят вернуться в собственную страну, если они будут иметь такой выбор».

Согласно его словам, на территории Испании в настоящее время находятся порядка двух сотен тысяч беженцев.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ирландия сократит поддержку украинских беженцев.