О том, что вопреки относительно низкому повышению вышеуказанной ставки, если сравнить с предыдущими такими правками, темпы инфляции в РФ продолжат ускоряться, как это фиксировалось в конце прошлого года (с 6,7 процента в октябре до 7,5 процента в ноябре), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, согласно прогнозированию российского статистического ведомства, в целом, темпы инфляции в 2024-м году снизятся незначительно, — до отметки в 7,4 процента, что практически вдвое превышает заложенные на начало текущего года ожидания Центробанка РФ.

По мнению военной разведки Британии, непрекращающееся вторжение путинской армии в Украину, судя по всему, отрицательно затронет и так сомнительные перспективы развития экономики страны-агрессора. Также, динамика ввоза товаров из прочих государств нарастает быстрее, чем вывоз, что, возможно, поспособствовало девальвацию рубля с начала войны, став «движущей силой инфляции».

В Минобороны Великобритании акцентировали:

Поскольку Россия наращивает свои расходы на оборону за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным.

Ранее мы информировали о том, что британская разведка называла ключевое направление усилий оккупантов на фронте.