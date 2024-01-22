Как сообщает «НБН», соответствующее заявление Туска прозвучало во время его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В том числе, польский лидер обратился к тем лидерам стран ЕС, которые «не до конца понимают, о чем идет борьба, и какие ставки».

На сегодняшний день любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, придерживается ровной дистанции или демонстрирует ее к Украине и России, заслуживает самого темного места в политическом аду, — подчеркнул Туск.

Глава правительства Польши в очередной раз подтвердил поддержку украинской стороны и предположил, что так или иначе в каждой стране Европы реагируют на российскую агрессию.

Вы не одиноки, хотя бы в смысле того, что эта борьба происходит в каждой европейской стране, — указал он.

Напомним, ранее мы уже писали о встрече Зеленского и Туска.