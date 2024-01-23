Как сообщает «НБН» со ссылкой на Delfi, об этом сообщил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас.

Хочется надеяться, что если у нас сохранятся такие тенденции, как сейчас, то перспектива выбора русского языка будут очень ограничены, тогда небольшая часть в нескольких школах сможет изучать русский язык, — пояснил Якштас.

В частности, министр утверждает, что Министерство только рекомендует не выбирать русский язык. Он отметил, что принимать крайние решения правительству не хочется. Имеется в виду полное прекращении обучения русскому языку.

Изменения нужно проводить постепенно, нам нужно идти по пути сокращения, — добавил министр.

Со слов чиновника, Министерство пытается усилить подготовку преподавателей других иностранных языков. В связи с этим, подчеркнул Якштас, показатель желающих изучать русский язык уже сокращается. В то же время министр не уверен, нужно ли Литве пойти по пути Латвии и Эстонии, а именно полного отказа от русских школ.

Напомним, ранее Коля Серга рассказал, что помогло ему «забыть» русский язык.