Как сообщает «НБН», об этом сказано в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Так, в СБУ отметили, что email-рассылка проводится с большого количества электронных ящиков, которые до этого взломали российские хакеры. У этой рассылки были признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

Авторы письма предлагают сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

Подобным образом враг опять пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны, — пояснили в СБУ.

Тем временем в СБУ уже заблокировали некоторые адреса, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

За распространение информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и всякую любую разновидность сотрудничества с врагом предусматривается уголовная ответственность. При этом подобные преступления можно классифицировать как государственную измену, — напомнили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские хакеры взломали «Киевстар».